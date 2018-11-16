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Общество

Комиссия Думы Дзержинска проверила эффективность использования организацией инвалидов муниципального помещения

28 ноября 2018 11:12  [45] Общество

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области проверили эффективность использования муниципального помещения, предоставленного в безвозмездное пользование общественной организации инвалидов "Интеграция". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 28 ноября 2018 года.

Выездное совещание комитета дзержинской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике состоялось 28 ноября. Депутаты Екатерина Стрижова и Сергей Елизаров вместе с председателем комитета Михаилом Орловым побывали на двух объектах – улице Попова, 14 и улице Ватутина, 17/7.

Сообщается, что помещение, расположенное на улице Попова, было передано в апреле 2018 года в безвозмездное пользование Нижегородской общественной организации инвалидов "Интеграция". По рекомендации комитета срок договора о передаче муниципальной собственности был ограничен одним годом.

Как рассказала руководитель организации Лилия Ерохина, за это время часть помещения приведена в порядок. Здесь организована занятость шести инвалидов по зрению, которые изготавливают искусственные цветы. В планах – проводить дальнейший ремонт и наладить производство венков. Четыре инвалида по зрению сейчас проходят необходимое обучение.

"Для нас важно, чтобы муниципальная собственность сохранялась в хорошем состоянии и приносила пользу. Здесь арендаторы начали ремонт помещения, организовали определенную занятость для инвалидов, как и планировали. У меня впечатления неплохие", - прокомментировал Михаил Орлов..

Сергей Елизаров отметил, что депутатам нужно будет посетить "Интеграцию" к окончанию годового договора, и если деятельность организации на этой площадке будет развиваться, сохранить за общественниками помещение на более длительный срок.

На улице Ватутина, 17/7 помещение на первом этаже ранее занимала спортивная общественная организация, сейчас оно не используется. АНО "Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан" обратилась к городским властям с просьбой передать помещение в безвозмездное пользование на пять лет.

В ходе осмотра помещения депутаты сделали вывод о необходимости проведения здесь ремонтных работ, а также обратили внимание на отсутствие принудительной вентиляции, которая важна для оборудования спортивных залов.

Сергей Елизаров высказал мнение о возможном заключении договора безвозмездного пользования на один год. "Когда организация обращается первично, стоит выделить (объект), а затем посмотреть - если через год будет видно, что все идет по плану, как заявлено: здесь занимаются дети, идет работа по улучшению помещения, то почему не сохранить права безвозмездного пользования далее? С другой стороны, если мы выделим сразу на пять лет и потеряем контроль, то это будет неправильно", - сказал он.

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