Последние новости рубрики Политика
29 ноября 2018 15:49  [187] Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде
29 ноября 2018 15:21  [54] "Даже при непростой экономической ситуации каждый год нужно устойчиво прибавлять по различным отраслям", - Виктор Лунин
28 ноября 2018 15:42  [1832] Алексей Левкович вновь избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области
28 ноября 2018 09:50  [2399] Игорь Зотов назначен руководителем аппарата правительства Нижегородской области
27 ноября 2018 16:56  [1453] "Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году", - Денис Москвин
27 ноября 2018 14:49  [1872] ВККС рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда
27 ноября 2018 09:19  [891] "Такие события, как резонансная ситуация с приёмом граждан в нижегородском минздраве, не должны повториться", - Глеб Никитин
26 ноября 2018 18:44  [1656] "ЕР" выдвинула кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района
26 ноября 2018 14:24  [718] Изабелла Дыскина может быть назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода
23 ноября 2018 20:20  [455] "Много предложений выработано на Госсовете, которые помогут избежать недостатков в планировании нацпроектов", - Глеб Никитин
Политика

Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде

29 ноября 2018 15:49  [187] Политика
Первое заседание региональной патриотической платформы партии Единая Россия

Первое заседание региональной патриотической платформы партии Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Заседание прошло под председательством депутата Государственной Думы Артема Кавинова. В ходе открытой дискуссии участники мероприятия обменялись мнениями на тему: "Патриот. Кто это?".

"В современных условиях "битвы за умы молодежи", которая активно ведется на пространствах интернета и СМИ, тема патриотического воспитания требует не только привычных нам форм работы, но и новых подходов, выработать которые возможно только выслушав мнения всех заинтересованных сторон", - сказал Артем Кавинов.

"Мы собрали для дискуссии не только молодежь, но и представителей органов местного самоуправления, депутатского пула, предпринимателей, руководителей общественных организаций, преподавателей вузов, писателей, художников. У каждого из них есть свое видение темы, обусловленное собственной компетенцией и опытом практической работы. Очевидно, что каждому из них этот вопрос не безразличен", - добавил депутат.

"Дискуссия получилась острой. Надеюсь, что формат рабочих групп по направлениям поможет сформировать живые проектные истории, которые можно продвигать на гранты, защищать и совместно реализовывать. Такие проекты имеют больше шансов на успех, так как их станут поддерживать общими усилиями", - подытожил Артем Кавинов.

Платформы созданы по линии партии "Единая Россия" на региональном и федеральных уровнях. Это открытые дискуссионные площадки для диалога и выработки конкретных решений по наиболее актуальным и значимым вопросам развития страны.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph