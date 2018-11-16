Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде Политика

Первое заседание региональной патриотической платформы партии Единая Россия Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Заседание прошло под председательством депутата Государственной Думы Артема Кавинова. В ходе открытой дискуссии участники мероприятия обменялись мнениями на тему: "Патриот. Кто это?".

"В современных условиях "битвы за умы молодежи", которая активно ведется на пространствах интернета и СМИ, тема патриотического воспитания требует не только привычных нам форм работы, но и новых подходов, выработать которые возможно только выслушав мнения всех заинтересованных сторон", - сказал Артем Кавинов.

"Мы собрали для дискуссии не только молодежь, но и представителей органов местного самоуправления, депутатского пула, предпринимателей, руководителей общественных организаций, преподавателей вузов, писателей, художников. У каждого из них есть свое видение темы, обусловленное собственной компетенцией и опытом практической работы. Очевидно, что каждому из них этот вопрос не безразличен", - добавил депутат.

"Дискуссия получилась острой. Надеюсь, что формат рабочих групп по направлениям поможет сформировать живые проектные истории, которые можно продвигать на гранты, защищать и совместно реализовывать. Такие проекты имеют больше шансов на успех, так как их станут поддерживать общими усилиями", - подытожил Артем Кавинов.

Платформы созданы по линии партии "Единая Россия" на региональном и федеральных уровнях. Это открытые дискуссионные площадки для диалога и выработки конкретных решений по наиболее актуальным и значимым вопросам развития страны.