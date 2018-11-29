Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил работников банковского сектора с профессиональным праздником Экономика

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил работников банковского сектора с профессиональным праздником.

"Жизнь современного человека нераздельно связана с финансовыми учреждениями. Хранение сбережений, кредитные продукты, разные способы инвестирования, повседневное использование банковских карт – все это сопровождает каждого из нас. Безусловно, от стабильности работы банков зачастую зависит успех развития всей экономики и промышленности", - отметил он.

"Кто-то из великих сказал: "Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, но в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни". Пусть ваш труд приносит пользу обществу, стране, в которой мы живем! Желаю вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне, надежных партнеров и успешных проектов, радости, здоровья и счастья!", - пожелал банковским работникам он.

Отметим, что день банковского работника отмечается ежегодно 2 декабря.