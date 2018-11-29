Алексей Круглов избран координатором Нижегородского регионального отделения ЛДПР Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Алексей Круглов избран координатором Нижегородского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Решение об избрании нового руководителя регионального отделения партии было принято 1 декабря на 71-й внеочередной конференции НРО. Им стал координатор первичного отделения ЛДПР Алексей Круглов. Отмечается, что ранее его кандидатуру одобрил высший совет партии и её лидер Владимир Жириновский.

Также в ходе конференции председателем контрольно-ревизионной комиссии была избрана Алла Лукьянова.

В конференции приняли участие 63 делегата от 42 местных отделений ЛДПР.

Напомним, что Алексей Круглов выдвигал свою кандидатуру на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области в 2018 году. По итогам голосования он набрал 9,3% голосов (15,96 тысячи).

СПРАВКА

Алексей Круглов родился в Нижнем Новгороде в 1980 году. Имеет высшее образование - в 2003 году закончил ГОУ ВПО "Волжская государственная академия водного транспорта" по специальности "экономика и управление на предприятии"

Член ЛДПР с 2006 года. В 2018 году - кандидат в депутаты ГД ФС РФ VII созыва по одномандатному избирательному округу №129.