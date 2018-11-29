Последние новости рубрики Политика
03 декабря 2018 14:01  [64] "Комиссия отберёт кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области 4 декабря", - Глеб Никитин
03 декабря 2018 12:56  [156] Алексей Круглов избран координатором Нижегородского регионального отделения ЛДПР
01 декабря 2018 13:09  [176] "Единая Россия" отмечает день рождения Единым днём приёма граждан
30 ноября 2018 19:24  [1473] Структуру заместителей секретаря НРО "Единой России" изменили для повышения эффективности работы
30 ноября 2018 19:15  [209] "Единая Россия" выдвинула Ивана Носкова на должность главы Дзержинска
30 ноября 2018 18:45  [199] "Единая Россия" согласовала выдвижение Александра Щелокова на должность главы Арзамаса
30 ноября 2018 11:56  [372] "Команда правительства" оказалась самым молодым проектом из претендентов на Премию Рунета в нашей номинации", - Андрей Бетин
29 ноября 2018 17:40  [425] Депутаты Дзержинска Нижегородской области рассмотрят связанные с переходом на одноглавую систему вопросы 6 декабря
29 ноября 2018 15:49  [1884] Первое заседание региональной патриотической платформы партии "Единая Россия" прошло в Нижнем Новгороде
29 ноября 2018 15:21  [385] "Даже при непростой экономической ситуации каждый год нужно устойчиво прибавлять по различным отраслям", - Виктор Лунин
Политика

Алексей Круглов избран координатором Нижегородского регионального отделения ЛДПР

03 декабря 2018 12:56  [156] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Алексей Круглов избран координатором Нижегородского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Решение об избрании нового руководителя регионального отделения партии было принято 1 декабря на 71-й внеочередной конференции НРО. Им стал координатор первичного отделения ЛДПР Алексей Круглов. Отмечается, что ранее его кандидатуру одобрил высший совет партии и её лидер Владимир Жириновский.

Также в ходе конференции председателем контрольно-ревизионной комиссии была избрана Алла Лукьянова.

В конференции приняли участие 63 делегата от 42 местных отделений ЛДПР.

Напомним, что Алексей Круглов выдвигал свою кандидатуру на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области в 2018 году. По итогам голосования он набрал 9,3% голосов (15,96 тысячи).

СПРАВКА
Алексей Круглов родился в Нижнем Новгороде в 1980 году. Имеет высшее образование - в 2003 году закончил ГОУ ВПО "Волжская государственная академия водного транспорта" по специальности "экономика и управление на предприятии"

Член ЛДПР с 2006 года. В 2018 году - кандидат в депутаты ГД ФС РФ VII созыва по одномандатному избирательному округу №129.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph