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Политика

Алексей Круглов первым выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области

09 июля 2018 19:27  [49] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Алексей Круглов первым выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии.

Согласно информации на 9 июля, заместитель директора ООО "АЗС-Октан" Алексей Круглов (ЛДПР) первым получил статус выдвинутого кандидата.

Напомним, в Госдуму НРО партии "Яблоко" намерено выдвинуть своего председателя Олега Родина, НРО "Единой России" – и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского, НРО "Справедливой России" – члена совета НРО Татьяну Гриневич, КПРФ – депутата Госдумы VI созыва Николая Рябова.

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