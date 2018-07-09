Алексей Круглов первым выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" Алексей Круглов первым выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии. Согласно информации на 9 июля, заместитель директора ООО "АЗС-Октан" Алексей Круглов (ЛДПР) первым получил статус выдвинутого кандидата. Напомним, в Госдуму НРО партии "Яблоко" намерено выдвинуть своего председателя Олега Родина, НРО "Единой России" – и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского, НРО "Справедливой России" – члена совета НРО Татьяну Гриневич, КПРФ – депутата Госдумы VI созыва Николая Рябова.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+