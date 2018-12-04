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Общество

Проверки из-за неработающих систем противогололедной обработки на Казанском съезде и метромосту пройдут в Нижнем Новгороде

06 декабря 2018 15:15  [34] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Проверки из-за неработающих систем противогололедной обработки на Казанском съезде и метромосту будут организованы в Нижнем Новгороде. Об этом на заседании комиссии Гордумы по экологии 6 декабря 2018 года сообщил ее председатель Михаил Кузнецов.

Депутаты с участием прокуратуры планируют проверить, в связи с чем они не функционируют и кто отвечает за ремонт систем.

На Казанском съезде система была установлена в 2010 году. АО "Инженерный центр-Нижний Новгород" (ранее был ЗАО) вложило порядка 17 млн рублей в установку, но с января 2016 года система не функционирует, так как контракт с подрядной организацией не был продлен.

В апреле этого года вопрос передачи системы на Казанском съезде на баланс Нижнего Новгорода уже рассматривался, но решение принято не было. Для того, чтобы принять системы, АО "Инженерный центр-Нижний Новгород" должно предоставить правоустанавливающие документы на передаваемые сооружения, техническую документацию и стоимостные характеристики, а также запросы в администрацию, но в итоге документы от АО "Инженерный центр – Нижний Новгород" в комитет не поступали. От гендиректора организации Александра Мартина в конце 2015 года поступил ответ в КУГИ, что они просят оказать содействие в безвозмездном приеме-передаче, но работа так и не была завершена.

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