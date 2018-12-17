Орфографическая ошибка допущена в поздравлении на фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Общество

Плакат, где поздравление с Новым годом написано с орфографической ошибкой, размещен на фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

На плакате изображены сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка, а также поздравление, которое написано следующим образом "С новым Годом!...".

Между тем, согласно правилам русского языка, первое слово и имена собственные в названиях праздников и знаменательных дат обычно пишутся с прописной буквы.

Таким образом, слово "новым" в данном случае необходимо писать либо с заглавной буквы, а слово "годом" с прописной, либо оба слова с заглавной. То есть было бы верно писать так: "С Новым годом" или "С Новым Годом".

Связаться с пресс-секретарем администрации Ленинского района не удалось.