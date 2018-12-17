Морозы до -25° ожидаются в Нижегородской области к 20 декабря

Фото: НИА Нижний Новгород

Морозы до -25° ожидаются в Нижегородской области к 20 декабря. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение текущей рабочей недели на погоду будет оказывать влияние обширный и холодный антициклон. При слабом ветре существенных осадков не прогнозируется. На дорогах сохраняются наледи.

18-19 декабря в нагорной части Нижнего Новгороде преобладающая температура воздуха днем прогнозируется от -9° до -11°, ночью от -13° до -15°, в заречной части города до -18°.

20-21 декабря максимальная температура днем ожидается от -12° до -14°, ночью похолодает от -17° до -20°, а в пригородах ожидается мороз от -22° до -25°.