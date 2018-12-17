Руководство нижегородского завода им. Свердлова опровергло слухи об обвинениях погибшей сотрудницы предприятия в августовской аварии Происшествия

Фото: с сайта завода им.Свердлова

Руководство завода им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области опровергло появившиеся в соцсетях и СМИ слухи о связи между гибелью сотрудницы завода и августовской аварией на предприятии, в результате которой погибло шесть человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе корпоративной культуры ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова".

Согласно информации, сотрудница завода Вера Еремина не рассматривалась как лицо, виновное во взрыве, произошедшем в цехе утилизации мин 31 августа. На предприятии также подчеркнули, что с 16 по 29 августа, во время проведения в цехе работ по переупаковке, она была в отпуске. "В настоящий момент государственной комиссией по расследованию несчастных случаев под председательством руководителя Ростехнадзора проводится расследование. По имеющейся информации, Вера Еремина также не проходила по данным материалам, как лицо виновное", - рассказали в пресс-службе завода.

Как сообщалось ранее, 16 декабря состоялись похороны 43-летней сотрудницы завода им. Свердлова, которая 14 декабря вечером была найдена повешенной у здания школы №33. Женщина была главным технологом цеха №19. В комментариях в соцсетях стали появляться предположения о том, что смерть женщины может быть связана с августовской трагедией на заводе, в результате которой при взрыве погибли шесть человек, отмечалось, что технолога могли винить в произошедшем.

Напомним, что 31 августа в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.