"Транснефть-Верхняя Волга" восстанавливает численность редких видов сов в Нижегородской области Общество

Бородатая неясыть Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" восстанавливает численность редких видов сов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты-орнитологи, при содействии АО "Транснефть-Верхняя Волга", для восстановления утраченных мест гнездования, а также для увеличения численности редких видов птиц с августа по сентябрь 2018 года установили 80 искусственных гнезд на территории Лысковского, Воротынского, Павловского, Дальнеконстантиновского и Богородского районов.

Гнезда были установлены на подходящих по размеру и расположению деревьях для таких видов хищных птиц как скопа, а также для редких видов сов: бородатой неясыти, мохноного сыча, длиннохвостной неясыти, воробьиного сычика.

Данные птицы ежегодно возвращаются на один и тот же гнездовой участок и используют одно и то же гнездо в течение многих лет.

В конце апреля текущего года специалисты-орнитологи приступили к проверке искусственных гнезд. После проверки они составят карту заселенных птицами гнездовий, а также дадут оценку выполненных работ. Для дальнейшего мониторинга часть гнезд будет оборудована веб-камерами.

Как пояснили вы пресс-службе, экологические мероприятия проводятся для промышленной компенсации при реконструкции магистрального нефтепродуктопровода (МН) Сургут – Полоцк в Лысковском и Воротынском районах Нижегородской области. Нефтепровод проходит в границах водно-болотного угодья, имеющего ценность мирового значения в качестве местообитания птиц – Камско-Бакадинской группы болот. На данной территории гнездится около 80 редких и охраняемых видов пернатых, занесенных в Красные книги различных рангов.

"В рамках экологической и социальной политики АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет большое внимание формированию ответственного отношения к природе, а также поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды", - отметили в компании.