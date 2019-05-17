Аварийный дом на ул.Ломоносова в Нижнем Новгороде снесут Общество

Фото: с сайта https://www.google.com/maps/

Аварийный дом № 15 по ул.Ломоносова в Нижнем Новгороде снесут. Об этом сообщает "КП-НН" со ссылкой на итоги заседания межведомственной комиссии, которое состоялось 15 мая 2019 года.

"В настоящее время администрация города разрабатывает постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Предполагается, что в этом документе будут регламентированы сроки проведения работ и расселения жильцов", - объяснили в пресс-службе администрации Советского района.

Напомним, в феврале прошлого года администрация планировала выделить 6,6 млн рублей на проект ремонта аварийного дома на ул.Ломоносова. Предварительный срок подготовки проекта был утвержден на май 2018 года, но в итоге решение изменилось.

Напомним также, в сентябре 2017 года поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома, в кирпичной кладке образовались трещины. Дом семиэтажный, кирпичный, Г-образный, 2003 года постройки. В доме 78 квартир.

На момент происшествия в нем проживали 200 человек, прописаны 180, в том числе 46 детей. Дом находится на балансе ТСЖ "На Ломоносова", все квартиры находятся в частной собственности.

Постановлением горадминистрации 5 октября 2015 года №2043 указанный дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Срок отселения ранее был определен 30 декабря 2022 года.

10 октября 2017 года сообщалось, что трещина в доме стала увеличиваться.