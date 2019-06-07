"ГАЗ" планирует выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ПАО "ГАЗ" планирует выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям. Сообщение об этом компания опубликовала на сервере раскрытия информации.

Совет директоров ГАЗа рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 27 июня, выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 3,92 рубля на акцию, которых в уставном капитале компании насчитывается 1,45 млн.

По обыкновенным акциям совет директоров дивиденды рекомендовал не выплачивать.

Акционеры на годовом общем собрании рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, об избрании совета директоров и утверждении аудитора на 2019 год.

ГАЗ с прошлого года не раскрывает информацию о финансовых итогах. Компания является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент").

Напомним, что Олег Дерипаска неоднократно попадал под санкции США. В очередной раз это случилось в апреле 2018 года, когда в списке из 15 компаний оказалась одна нижегородская - Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"), а также компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".

Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

При этом в январе, по данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введенные в отношении трех компаний Олега Дерепаски - En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" ("ESE") были отменены.

Олег Дерипаска пояснил, что отмена санкций обусловлена тем, что бизнесмен отказался от контроля над ними. Поэтому бизнесмен также выразил готовность отказаться и от контроля над ГАЗом.

Олег Дерипаска также сказал, что сейчас для автомобилестроительного холдинга "настали тяжелые времена", и если действия санкций продолжатся, то у ГАЗа "нет шансов выжить".

Напомним, что власти США также замораживали американские активы Олега Дерипаски в октябре 2018 года. Речь шла о домах в Нью-Йорке и Вашингтоне. В частности, стоимость купленной в 2008 году недвижимости составляла $42,5 млн. В мае того же года банк ВТБ перестал кредитовать Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании после включения их в санкционный список США.

В январе 2019 года "Группа ГАЗ" уступила контракт КамАЗу на поставку 100 электробусов в Москву. "Группа ГАЗ" не принимала участия в конкурсе. Причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер".

В марте текущего года Олег Дерипаска остался без трех самолетов из-за санкций США. Введенные в апреле минувшего года минфином США санкции против российских бизнесменов вынудили Олега Дерипаску отказаться от трех самолетов Gulfstream G550.

Речь идет о том, что Credit Suisse и Raiffeisen Bank разорвали с компаниями миллиардера лизинговые контракты, а джеты выставили на продажу по $30 млн каждый.