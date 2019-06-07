Рабочие ГАЗа провели пикет против американских санкций у посольства США в Москве Общество

Митинг сотруднков ГАЗа Фото: Соцсеть

Рабочие ГАЗа провели пикет против американских санкций у посольства США в Москве. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Организатором пикета выступили члены рабочего совета ГАЗа.

Напомним, что компания является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент").

Бизнесмен неоднократно попадал под санкции США. В очередной раз это случилось в апреле 2018 года, когда в списке из 15 компаний оказалась одна нижегородская - Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"), а также компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".

Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

В январе, по данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введенные в отношении трех компаний Олега Дерепаски - En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" ("ESE") были отменены.

Олег Дерипаска пояснил, что отмена санкций обусловлена тем, что бизнесмен отказался от контроля над ними. Сейчас она заявляет, что готов отказаться от контроля над Группой ГАЗ для снятия санкций с компании, которая испытывает затруднения и не может развиваться.

Олег Дерипаска также сказал, что сейчас для автомобилестроительного холдинга "настали тяжелые времена", и если действия санкций продолжатся, то у ГАЗа "нет шансов выжить".

Напомним, что власти США также замораживали американские активы Олега Дерипаски в октябре 2018 года. Речь шла о домах в Нью-Йорке и Вашингтоне. В частности, стоимость купленной в 2008 году недвижимости составляла $42,5 млн. В мае того же года банк ВТБ перестал кредитовать Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании после включения их в санкционный список США.

В январе 2019 года "Группа ГАЗ" уступила контракт КамАЗу на поставку 100 электробусов в Москву. "Группа ГАЗ" не принимала участия в конкурсе. Причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер".

В марте текущего года Олег Дерипаска остался без трех самолетов из-за санкций США. Введенные в апреле минувшего года минфином США санкции против российских бизнесменов вынудили Олега Дерипаску отказаться от трех самолетов Gulfstream G550.