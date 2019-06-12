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Общество

Строительство более половины путепроводов ведется на трассе "Неклюдово – Золотово"

13 июня 2019 16:04  [47] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Строительство более половины путепроводов ведется на трассе "Неклюдово – Золотово" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Прокладку этих путепроводов проверил заместитель губернатора области Сергей Морозов 12 июня в рамках выездного совещания. Сейчас из пяти объектов ведется строительство трех.

"Это не только самый масштабный, но и самый ожидаемый нижегородцами, самый востребованный дорожный объект. Мы работаем на всех фронтах, где сегодня возможно выполнять строительно-монтажные работы", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, что трассу "Неклюдово – Золотово" начали строить в середине марта текущего года. Данный участок дороги вошел в список расширения магистральной инфраструктуры РФ. Участок Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово на Бору будет построен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", одна из целей которого - снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

На сегодняшний день это самая крупная дорожная стройка в Нижегородской области: общая протяженность участков строительства данной трассы превышает 7 км. Длина входящих в состав трассы пяти путепроводов составляет 938 метров.

Стоимость строительства составляет около 3,6 млрд рублей. По контракту строительство трассы завершится в 2021 году. В пресс-службе сегодня сообщили, что Сергей Морозов поручил проработать вопрос полного завершения работ в 2020 году.

Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделит 3 млрд рублей на строительство этой трассы.

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