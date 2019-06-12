"Проблему пробок на Гагарина для частников решили с помощью светофоров", - Николай Сатаев Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проблему пробок на Гагарина, вызванную появлением в городе выделенной полосы для общественного транспорта, решили с помощью светофоров. Об этом заявил депутат Николай Сатаев на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по транспорту и связи.

Как пояснил на заседании заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов, 17 июня был изменен режим работы светофоров на участке, где создана "выделенка" для общественного транспорта на Гагарина. То есть, по словам Романа Колосова, была создана так называемая "зеленая волна", что позволило избежать скопления автомобилей на проблемном участке.

Николай Сатаев, в свою очередь сказал, что ежедневно ездит по этому участку и, если изначально автомобилисты стояли в многочасовых пробках на въезде в город, то сегодня дорога на этом участке была свободной.

Напомним, первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня. Она пролегает от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

Роман Колосов сегодня сообщил, что в будущем, если ситуация с пробками обострится, возможна организация реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина. То есть с утра эта полоса будет работать на въезд в город, а вечером – на выезд.

Напомним также, что на прошлой неделе департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода было принято решение отменить действие выделенной полосы в выходные. Движение по ней разрешается всем видам транспорта.

Ранее сообщалось, что водители личного транспорта с момента действия выделенной полосы начали жаловаться на многокилометровые пробки на оставшихся двух полосах. Сейчас на сайте Change.org организован сбор подписей с просьбой убрать "выделенку". В настоящее время петицию подписали более 4 тысяч человек.