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Общество

Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар"

25 июня 2019 18:14  [103] Общество

Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар". Об этом сообщает пресс-служба "Российского экологического оператора".

Итоги работы системы "РЭО Радар" за последние месяцы подвели на совещании у министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Представители "Российского экологического оператора" озвучили перечень регионов, от жителей которых было получено наибольшее количество обращений: это Омская и Московская области, Москва, Нижегородская, Волгоградская, Самарская, Новосибирская и Свердловская области, Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.

Пресс-служба РЭО разъясняет, что данный рейтинг - это перечень лучших регионов по внедрению системы "РЭО Радар", а не худших регионов по ситуации с обращением с ТКО.

Включение в данный топ-10 свидетельствует о высокой социальной ответственности населения перечисленных субъектов РФ и эффективном информировании жителей со стороны региональных властей.

"Российский экологический оператор" выражает признательность руководству регионов и рассчитывает на плодотворное сотрудничество. Высокое число обращений позволяет эффективнее решать проблемы и приводить в порядок российские населенные пункты.

"Сотрудничество Нижегородской области с "Российским экологическим оператором" закреплено документально. В рамках соглашения, подписанного в рамках Петербургского международного экономического форума, мы договорились взаимодействовать по целому ряду направлений, в число которых, конечно, входит и мониторинг за переходом на новую систему обращения с отходами. Для нас очень важно, чтобы информация о возникающих проблемах оперативно обрабатывалась для принятия максимально конкретных решений с нашей стороны. Уверен, что совместные усилия в этом направлении позволят нам сделать внедрение новых принципов обращения с ТКО максимально эффективным", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что между Нижегородской областью и "Российским экологическим оператором" действует соглашение, которое подписано 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках соглашения экологический оператор оказывает региону содействие по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов, обустройству контейнерных площадок, а также в реализации проектов по эксплуатации фондоматов.

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