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Бизнес

"Красное Сормово" передало ГТЛК третий из четырех сухогрузов

02 июля 2019 14:59  [55] Бизнес

Фото: Дмитрий Косолапов

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) третий из четырех предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD59, которое получило название "Идель 3". Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

Заказчиком серии судов выступает ГТЛК, получателем - компания "Пола Райз". Судно построено в середине мая текущего года.

Напомним, трехсторонний контракт на строительство четырех сухогрузов подписан 22 ноября 2018 года. Первое судно в раках контракта построено в феврале текущего года, а второе — в апреле. Танкеры носят имена "Идель" с порядковыми номерами 1,2 и 3 соответственно. Строительство четвертого танкера также завершилось. Его спустили на воду 21 июня 2019 года, оно получило название "Андрей Зуев".

Судна проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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