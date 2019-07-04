Профессиональная химчистка мебели — что это такое и для чего она нужна?

Краткий ответ на этот вопрос будет примерно таким: «Химическая чистка мягкой мебели — комплексная процедура по устранению всех видов загрязнений, проводимая с применением специального оборудования, средств и технологий». Однако многое здесь требует разъяснений. Начнем с главного.

Для чего нужна химчистка мягкой мебели?

При самом аккуратном обращении с диванами и креслами еще никому не удавалось уберечь их от случайных пятен и засаленностей. Не говоря уж о пыли, которая даже при ежедневной уборке успевает проникать внутрь, где накапливается, способствуя размножению болезнетворных микроорганизмов. Специалисты компании «Малина» по этой причине рекомендуют проводить профессиональную процедуру как минимум раз в год. А если в семье есть домашние питомцы, малыши или люди, страдающие астмой, то вдвое чаще.

Чистка мягкой мебели в домашних условиях собственными силами как правило дает лишь поверхностный и кратковременный результат. Ни влажная салфетка, ни бытовой пылесос, ни подручные «пятновыводители» не способны полностью избавить предметы интерьера от загрязнений и неприятного запаха, вернуть вещам свежесть и придать ухоженный вид. Это могут сделать лишь профессионалы.

Как проводится профессиональная чистка мебели?

По сравнению с концом прошлого века технологии химчистки шагнули далеко вперед. Совершенствуется оборудование, сегодня уже не в почете агрессивные препараты. Крупные клининговые службы достигают отличных результатов за счет применения:

Мощной техники. Пылеводососы, экстракторы, парогенераторы удаляют грязь не только из обивки, но и из наполнителя. Машины ведущих мировых производителей Tennant, Ultimate, Cleanfix, Numatic, Santoemma используют и для химчистки ковров.

Эффективных составов. Современные средства марок Taski, Prochem, Chemspec, Kiehl, Seitz устраняют пятна различного происхождения, в том числе глубоко въевшиеся и застарелые. При этом деликатно действуют на материалы, безопасны для здоровья людей и домашних питомцев.

Лабораторных тестов. Первый шаг к проведению процедуры — анализ материалов. Специалисты оценивают устойчивость волокон и красителя к химическому воздействию, сложность и возраст загрязнений. По итогам исследования подбирают подходящие средства.

Подробную информацию о процессе вы найдете на сайте https://himchistkamebeli.ru: химчистка мягкой мебели — это профиль компании «Малина», технологи которой готовы предоставить консультацию по всем вопросам.

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