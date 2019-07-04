Зимний световой фонтан и Wi-Fi появятся в Первомайске Нижегородской области после благоустройства Культура и отдых

Зимний световой фонтан и Wi-Fi появятся в Первомайске Нижегородской области после благоустройства. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в 2019 году в рамках проекта поддержки местных инициатив и программы "Формирование комфортной городской среды" пройдет реконструкция актового зала Центра дополнительного образования и благоустройство пешеходной зоны улицы Горького и площади Ульянова.

Что будет сделано: на площади Ульянова будет модернизировано фонарное освещение, смонтирована зимняя иллюминация, установлена система видеонаблюдения и Wi-Fi.

Территория будет оборудована лавочками, урнами, ступенчатыми цветочными конструкциями. Главной особенностью благоустройства станет реконструкция фонтана: зимой он тоже будет радовать жителей города новой световой композицией.

Объем средств: из регионального, местного бюджетов, а также средств местных жителей и спонсоров было направлено более 9 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено покрытие площади – появится новая брусчатка и асфальтированные дорожки, на что из бюджетов разного уровня выделено 13,74 млн рублей. Таким образом, общие затраты составят 22,74 млн рублей.

"Первомайск один из первых городов Нижегородской области, который начал принимать участие в программе по поддержке местных инициатив. Тогда мало кто думал, что сотрудничество органов власти и жителей принесет такие прекрасные плоды. А комплексное освоение территорий в рамках федеральных и региональных программ дает замечательный результат в сфере благоустройства. Я уверена, что уровень жизни малых городов не должен отличаться от мегаполисов", - отметила глава МСУ г.о.г Первомайск Елена Лебеднова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что программа поддержки местных инициатив - очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона.

Всего в 2019 году в проект ППМИ вошли 442 программы. На их реализацию из областного бюджета будет выделено около 250 млн рублей.

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели их федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, камеры видеонаблюдения и Wi-Fi также оборудуют в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода за 4 млн рублей.

Кроме того, парк культуры и отдыха "Лебединый рай" благоустроят в Выксе за 100 млн рублей и парк около Утиного озера в Дзержинске за 105 млн рублей.