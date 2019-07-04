Детский сад на ул. Есенина в Нижнем Новгороде откроют после ремонта пищеблока и фасада здания Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детский сад на ул. Есенина, 39А в Нижнем Новгороде откроют после ремонта пищеблока и фасада здания. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

Согласно информации, в настоящее время МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" согласовал и направил документацию для последующего размещения на госзакупках.

Контракт с подрядчиком планируется заключить в период с 6 по 19 августа 2019 года. Сроки проведения работ будут определены после заключения контракта и последующей приемки учреждения комиссией.

Когда именно детский сад откроет свои двери, в администрации четкого ответа не дали.

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству этого детского сада подозревается в хищении почти 2 млн рублей бюджетных средств.

Напомним, решение о том, чтобы разместить детский сад в здании бывшего детского дома №5 в Канавинском районе было принято еще в 2017 году . На капитальный ремонт здания по ул.Есенина, 39А и для обустройства 12-ти группового детского сада из областного бюджета было выделено 26 млн рублей.

Муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Изначально садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на второй квартал. Далее сроки открытия детсада на ул. Есенина снова сдвигались. В августе мэрия сообщила о том, что детсад откроют в конце 2018 года.