Последние новости рубрики Бизнес
23 июля 2019 14:53  [188] Владелец нижегородского кинотеатра "Россия" перед продажей здания задолжал в бюджет 3 млн рублей
23 июля 2019 13:10  [172] Инвестиции в III очередь производства турецкой посуды на Бору составили 4,5 млрд рублей
23 июля 2019 10:37  [265] Директор нижегородской строительной компании обвиняется в присвоении средств дольщиков в 90 млн рублей
22 июля 2019 18:01  [195] Производство сырного продукта временно запрещено по итогам проверки в Воротынском районе
22 июля 2019 13:42  [164] Банк "Открытие" предлагает упрощенную процедуру кредитования
22 июля 2019 12:58  [276] Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке
22 июля 2019 11:25  [305] НБД-Банк и "Фонд содействия развитию МСП во Владимирской области" подписали соглашение о сотрудничестве
19 июля 2019 15:39  [627] Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области
19 июля 2019 13:41  [230] Банк "Открытие" вошел в топ-5 банков РФ по количеству офисов для сбора биометрических данных
19 июля 2019 12:11  [193] "Металлсервис Поволжье" расширяет складские помещения в Нижнем Новгороде
Бизнес

Владелец нижегородского кинотеатра "Россия" перед продажей здания задолжал в бюджет 3 млн рублей

23 июля 2019 14:53  [188] Бизнес

Фото: С сайта gipernn.ru

Владелец кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде перед продажей здания являлся должником в бюджет на 3,2 млн рублей. Об этом сообщает УФССП по Нижегородской области.

В пресс-службе ведомства отказались называть должника, однако кинотеатр расположен по адресу пр. Ленина, 32 и по этому же адресу, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано ООО "Каро-Фильм".

В УФССП добавили, что в отношении владельца здания "России" из-за долгов ранее были возбуждены 17 исполнительных производств. Счета должника арестовали, однако должник успел выставить на продажу здание кинотеатра и участок земли, на котором располагается объект.

Между тем, из-за запрета здание пришлось снять с продажи. Владельцу пришлось оплатить всю имеющуюся задолженность и только после этого с него сняли запрет на то, что бы осуществлять сделки с собственностью. В настоящее время объявление о продаже здания "России" на сайте по реализации недвижимости не актуально.

Напомним, что кинотеатр "Россия" продавался в июне текущего года за 300 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph