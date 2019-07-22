Владелец нижегородского кинотеатра "Россия" перед продажей здания задолжал в бюджет 3 млн рублей Бизнес

Фото: С сайта gipernn.ru

Владелец кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде перед продажей здания являлся должником в бюджет на 3,2 млн рублей. Об этом сообщает УФССП по Нижегородской области.

В пресс-службе ведомства отказались называть должника, однако кинотеатр расположен по адресу пр. Ленина, 32 и по этому же адресу, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано ООО "Каро-Фильм".

В УФССП добавили, что в отношении владельца здания "России" из-за долгов ранее были возбуждены 17 исполнительных производств. Счета должника арестовали, однако должник успел выставить на продажу здание кинотеатра и участок земли, на котором располагается объект.

Между тем, из-за запрета здание пришлось снять с продажи. Владельцу пришлось оплатить всю имеющуюся задолженность и только после этого с него сняли запрет на то, что бы осуществлять сделки с собственностью. В настоящее время объявление о продаже здания "России" на сайте по реализации недвижимости не актуально.

Напомним, что кинотеатр "Россия" продавался в июне текущего года за 300 млн рублей.