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Бизнес

Прокуратура выявила нарушения в работе нижегородского "СМИ" по утилизации ртутных ламп

24 июля 2019 10:30  [99] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура выявила нарушения в работе ООО "СМИ" ("Слесарно-монтажный инструмент") Вачского района по утилизации ртутных ламп. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в результате деятельности организации формируются опасные отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы). Вместе с тем, учет движения образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и размещенных отходов не ведется.

Таким образом, генеральным директором не организована утилизация и обезвреживание образуемых отходов I класса опасности, не заключен договор на утилизацию и обезвреживание данных отходов с уполномоченной организацией, что свидетельствует об отсутствии документального подтверждения безопасного способа их утилизации и обезвреживания.

Прокурором района в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ и ч.10 ст.8.2 КоАП РФ, также в адрес генерального директора внесено представление.

Напомним, полиция проводит проверку по факту образования свалки ртутных ламп в районе автодороги Нижний Новгород-Балахна (поворот на бывший полигон завода Корунд). Кроме того, на днях очередную свалку ртутных ламп экологи обнаружили на территории бывшей Игумновской ТЭЦ в районе Дзержинска.

Ранее выяснилось, что по итогам проверки ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" содержание ртути в грибах из лесов Нижегородской области в 2,4 раза превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК).

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