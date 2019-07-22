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Общество

Нижегородское ГУ МЧС организует круглосуточное дежурство в дни памяти Серафима Саровского

25 июля 2019 14:27  [94] Общество

В Дивеевском районе с 26 июля по 1 августа 2019 года будут проводиться мероприятия, посвящённые дню памяти преподобного Серафима Саровского. Ежегодно главное управление МЧС России по Нижегородской области принимает активное участие в обеспечении безопасности в местах проведения торжеств. В селе Дивеево будет развернут палаточный городок для размещения паломников и организовано круглосуточное дежурство на объектах с массовым пребыванием людей.

За безопасностью будет следить сводный отряд, состоящий из сотрудников ГУ МЧС, пожарных, спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, сотрудников Специального управления ФПС №4, государственного пожарного надзора, а также управления по делам ГО ЧС и ПБ по Нижегородской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Саров и Дивеево с 31 июля по 1 августа.

31 июля святейший патриарх совершит чин Великого освящения возрожденного Успенского собора Свято-Успенского Саровской пустыни – главного храма обители, 1 августа на Соборной площади Дивеевского монастыря он возглавит Божественную литургию.

 

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