Нетрезвый мужчина чуть не сгорел вместе с автомобилем в Богородске 25 июля

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Нетрезвого мужчину спасли из горящего автомобиля в Богородске 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о горящем автомобиле Daewoo Matiz поступило в 16:05, однако когда на место пожара прибыли первые спасатели, огонь уже потушили местные жители.
В автомобиле во время пожара находился нетрезвый 56-летний владелец машины. Его спасли очевидцы происшествия, однако мужчина получил ожоги второй степени и его пришлось госпитализировать в местную больницу.
В результате пожара также сгорела внутренняя отделка машины. Выяснилось, что в возгорании виновен владелец автомобиля.
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