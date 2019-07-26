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Происшествия

Нетрезвый мужчина чуть не сгорел вместе с автомобилем в Богородске 25 июля

26 июля 2019 12:32  [131] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нетрезвого мужчину спасли из горящего автомобиля в Богородске 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о горящем автомобиле Daewoo Matiz поступило в 16:05, однако когда на место пожара прибыли первые спасатели, огонь уже потушили местные жители.

В автомобиле во время пожара находился нетрезвый 56-летний владелец машины. Его спасли очевидцы происшествия, однако мужчина получил ожоги второй степени и его пришлось госпитализировать в местную больницу.

В результате пожара также сгорела внутренняя отделка машины. Выяснилось, что в возгорании виновен владелец автомобиля.

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Теги:
МЧС Пожар
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