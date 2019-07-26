Плотину в Большемурашкинском районе планируют отремонтировать раньше срока Общество

Плотину на реке Сундовик в поселке Советский Большемурашкинского района Нижегородской области планируют отремонтировать раньше срока. Об этом стало известно в ходе проверки капремонта этого гидротехнического сооружения (ГТС).

Капитальный ремонт ГТС производится в рамках реализации государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области". Работы на объекте начались в 2018 году.

"Общая стоимость ремонта гидротехнического сооружения на реке Сундовик составляет около 30 млн рублей. Это средства из федерального, областного и местного бюджетов. Также реализация данных мероприятий способствует решению задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в национальном проекте "Экология", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Необходимость капитального ремонта плотины вызвана неудовлетворительным состоянием сооружения. Была угроза прорыва плотины и, как следствие, подтоплений территорий, расположенных в непосредственной близости от ГТС.

"Благодаря помощи регионального министерства экологии, удалось добиться выделения средств на ремонт ГТС. Жители этого очень ждали, потому что из реки они берут воду, приходят сюда купаться, рыбачить. Также в рамках ремонта будет сделана дорога через дамбу", - добавил глава Большемурашкинского района Николай Беляков.

Как отметили эксперты, реконструкция ГТС позволит не только предотвратить затопление территории во время паводков, но и улучшить экологическую обстановку в регионе. Также данные мероприятия будут способствовать улучшению качества питьевой воды примерно для тысячи людей.

Согласно контракту, закончить ремонт ГТС должны к концу этого года. Но, по словам подрядчика, он завершит работы раньше срока - в августе 2019 года.