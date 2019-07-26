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Общество

"Морская граница находится под надежной защитой, в том числе наших бравых парней!", - Глеб Никитин

28 июля 2019 14:27  [17] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем ВМФ

"С древних времен нижегородцы стояли на страже морских рубежей Родины, защищали честь нашей страны. И сегодня ребята из Нижегородского региона служат в рядах ВМФ, с честью представляя нашу область. Море - таинственная и загадочная стихия, которая покоряется не всем. Тем приятнее осознавать, что морская граница находится под надежной защитой, в том числе наших бравых парней!", - говорится в поздравлении губернатора.

"Помимо этого, на военно-морской флот России продолжают работать крупнейшие нижегородские предприятия региона: ПАО "Завод "Красное Сормово", АО "Красный якорь", АО "ЦКБ "Лазурит", ОАО "КБ "Вымпел", ОАО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "ЦКБ по СПК им.Р.Е. Алексеева", ПАО "Завод им. Г.П. Петровского, АО "Судостроительный завод "Волга", а также Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи. Наша общая задача - сохранить славное наследие и обеспечить дальнейшее развитие судостроительной отрасли", - отметил Глеб Никитин.

"Отдельные слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам военно-морского флота, а также семьям моряков - всем тем, кто на берегу хранит славные традиции ВМФ! Счастья, здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой и мирного моря за кормой!", - завершил свое поздравление глава региона.

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