Агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА Экономика

Российское рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В ведомстве пояснили, что "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности региона по российской национальной шкале на уровне ruА со "стабильным" прогнозом.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают высокую бюджетную обеспеченность региона, дисциплину исполнения областного бюджета. Регион характеризуется высокими размерными показателями.

Напомним, что неделей ранее международное агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный". Агентство также подтвердило рейтинг области по международной шкале на уровне Ba3.

Аналитики Moody’s прогнозируют продолжающийся рост доходов и жесткий контроль над текущими расходами уменьшат долговую нагрузку и снизят риск рефинансирования.

"Рейтинги инвестиционной категории являются сигналом для кредиторов и инвесторов к включению ценных бумаг в свои кредитные и инвестиционные портфели", - отметили в региональном министерстве финансов.