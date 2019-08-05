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Бизнес

Компания Heinemann станет оператором магазинов Duty Free в нижегородском аэропорту

05 августа 2019 13:37  [39] Бизнес
Компания Heinemann станет оператором магазинов Duty Free в нижегородском аэропорту

Компания Heinemann станет оператором магазинов Duty Free в нижегородском аэропорту

Фото: НИА Нижний Новгород

Компания Heinemann станет оператором Duty Free в новом пассажирском терминале международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Об этом сообщает пресс-служба ажропорта.

Компания также откроет в Стригино магазины формата Duty Paid.

Площадь нового магазина Heinemann Duty Free в Стригино составит 126 кв.м. Как пояснили в пресс-службе, основным преимуществом для покупателей магазинов Duty Paid (уплаченная пошлина) является гарантия качества предлагаемых товаров и ассортимент (за счет прямых поставок от производителей в Европе) и их стоимость, которая отличается от цен в магазинах на внутреннем рынке благодаря упрощенной системе дистрибуции.

Напомним, что магазин Duty Free планируют открыть в Стригино в конце текущего лета. По данным на конец июня велась реконструкция помещений, где расположатся торговые площади.

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