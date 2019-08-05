Всемирно известный оратор Ник Вуйчич выступит в Нижнем Новгороде с мотивационной речью "Верь. Люби. Живи" Общество

Ник Вуйчич Фото: Соцсеть

Всемирно известный оратор Ник Вуйчич выступит в Нижнем Новгороде с мотивационной речью "Верь. Люби. Живи". Об этом сообщает Фонд социальной помощи "Доброе сердце".



Ник Вуйчич выступит в Нижнем Новгороде впервые. Это произойдет 18 сентября 2019 года в 19:00 во Дворце спорта "Нагорный".

В своем выступлении Ник поделится своим опытом и расскажет, как преодолеть трудности и принять себя таким, какой ты есть.

Средства, которые ник соберет за свое выступление, будут направлены на благотворительные цели. Люди с ограниченными возможностями здоровья посетят данное мероприятие бесплатно.

Организатором является Фонд "Доброе сердце" при поддержке правительства Нижегородской области.

Кто такой Ник Вуйчич?

Человек, рожденный без рук и ног, который преодолел невозможное и повлиял на миллионы людей по всему миру. У Ника Вуйчича два высших образования, он научился печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту. Ник умеет плавать, нырять, играть в гольф, кататься на скейте и сёрфе.

Ник является автором шести бестселлеров, переведенных на 30 языков мира, основателем благотворительной организации "Жизнь без конечностей".

Он посетил 57 стран, встречался с 13 президентами. Рассказывал о самом главном с трибун восьми парламентов. Сегодня его аудитория насчитывает свыше 8 миллионов человек. Ник установил мировой рекорд, обняв (без рук и без ног!) 1749 человек за один час!

Ник женат и является отцом четверых совершенно здоровых детей.