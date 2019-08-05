Ник Вуйчич
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Всемирно известный оратор Ник Вуйчич выступит в Нижнем Новгороде с мотивационной речью "Верь. Люби. Живи". Об этом сообщает Фонд социальной помощи "Доброе сердце".
Ник Вуйчич выступит в Нижнем Новгороде впервые. Это произойдет 18 сентября 2019 года в 19:00 во Дворце спорта "Нагорный".
В своем выступлении Ник поделится своим опытом и расскажет, как преодолеть трудности и принять себя таким, какой ты есть.
Средства, которые ник соберет за свое выступление, будут направлены на благотворительные цели. Люди с ограниченными возможностями здоровья посетят данное мероприятие бесплатно.
Организатором является Фонд "Доброе сердце" при поддержке правительства Нижегородской области.
Кто такой Ник Вуйчич?
Человек, рожденный без рук и ног, который преодолел невозможное и повлиял на миллионы людей по всему миру. У Ника Вуйчича два высших образования, он научился печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту. Ник умеет плавать, нырять, играть в гольф, кататься на скейте и сёрфе.
Ник является автором шести бестселлеров, переведенных на 30 языков мира, основателем благотворительной организации "Жизнь без конечностей".
Он посетил 57 стран, встречался с 13 президентами. Рассказывал о самом главном с трибун восьми парламентов. Сегодня его аудитория насчитывает свыше 8 миллионов человек. Ник установил мировой рекорд, обняв (без рук и без ног!) 1749 человек за один час!
Ник женат и является отцом четверых совершенно здоровых детей.
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