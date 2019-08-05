Всероссийский детский центр парусного спорта хотят создать на Горьковском море Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийский детский центр парусного спорта хотят создать на Горьковском водохранилище в поселке Сокольском Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя оргкомитета регаты "Кубок Р. Е. Алексеева" Василий Пахомов.

Он пояснил, что центр, предположительно, будет вмещать около 50 яхт. Василий Пахомов рассчитывает, что в помещениях объекта также расположатся сушилки и душевые, эллинг для хранения яхт, ремонтная мастерская, где можно починить и перепрошить паруса.

Представитель оргкомитета регаты добавил, что в настоящее время есть лишь эскизный проект будущего центра и для строительства необходимо от 11 до 15 млн рублей бюджетных средств.