Около 100 "черных лесорубов" выявили в Нижегородской области в 2019 году

Около 100 "черных лесорубов" выявили в Нижегородской области в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил прокурор региона Вадим Антипов на пресс-конференции 8 августа.
По сравнению с 2018 годом раскрываемость преступлений в этой сфере увеличилась с 34% до 70%.
"Мы при каждом прокуроре создали рабочие штабы, в которые входят правоохранительные структуры, муниципалитеты, МЧС, департамент лесного хозяйства, Роспотребнадзор. Штабы еженедельно выезжают на места рубок лесов, пилорамы и следят за исполнением законодательства", - подчеркнул прокурор.
При этом он отметил, что процент случаев возмещения ущерба после вырубки лесов в судах также вырос с 30% до 89%.
Кроме того, в 16 раз увеличилось выявление преступлений по транспортировке древесины. По словам Вадима Антипова, ГИБДД проверили законность 200 случаев перевозки древесины. В 16 случаях она оказалась незаконной.
Ранее сообщалось, что "черные лесорубы" похитили в Навашинском г.о. лес на 2 млн рублей.
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