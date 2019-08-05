Около 100 "черных лесорубов" выявили в Нижегородской области в 2019 году Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 100 "черных лесорубов" выявили в Нижегородской области в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил прокурор региона Вадим Антипов на пресс-конференции 8 августа.

По сравнению с 2018 годом раскрываемость преступлений в этой сфере увеличилась с 34% до 70%.

"Мы при каждом прокуроре создали рабочие штабы, в которые входят правоохранительные структуры, муниципалитеты, МЧС, департамент лесного хозяйства, Роспотребнадзор. Штабы еженедельно выезжают на места рубок лесов, пилорамы и следят за исполнением законодательства", - подчеркнул прокурор.

При этом он отметил, что процент случаев возмещения ущерба после вырубки лесов в судах также вырос с 30% до 89%.

Кроме того, в 16 раз увеличилось выявление преступлений по транспортировке древесины. По словам Вадима Антипова, ГИБДД проверили законность 200 случаев перевозки древесины. В 16 случаях она оказалась незаконной.

Ранее сообщалось, что "черные лесорубы" похитили в Навашинском г.о. лес на 2 млн рублей.