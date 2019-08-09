Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Лысковском районе: погибли три человека Происшествия

По факту ДТП, произошедшего в Лысковском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 12 августа 2019 года.

Авария произошла 11 августа 2019 года в 07:45 на 480 км автодороги "Москва-Уфа".

Сотрудниками полиции установлено, что водитель большегрузного автомобиля, во время движения на спуск по повороту дороги направо в условиях дождя не избрал безопасную скорость движения, в результате чего полуприцеп автопоезда выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем отечественного производства (семиместный универсал), двигающимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летний водитель легкого автомобиля, его 36-летняя супруга и 4-летний ребенок. Ещё трое пассажиров отечественного автомобиля: 60 и 57-летние женщины, а также 6-летняя девочка доставлены в травматологическое отделение больницы.

Виновник ДТП (32-летний водитель большегрузного автомобиля) заключён под стражу. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). Расследование продолжается.

Отметим, что четыре дня назад пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса с фурой также в Лысковском районе, неподалеку от этой аварии (на 529 км автодороги "Москва-Уфа").