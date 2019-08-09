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Общество

Автобусы в Балахне снова вышли в рейсы после забастовки водителей

13 августа 2019 13:23  [30] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Автобусы в Балахне снова вышли в рейсы 13 августа 2019 года после забастовки водителей в "МП Балахнинскоепассажирское автотранспортное предприятие". Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Утром 13 августа автобусы 7 и 57 маршрутов в Балахне полностью возобновили свою работу.

На маршрутах работает полный состав автобусов – 21 единица. Региональный минтранс отдельно проверил появившуюся в социальных сетях информацию о повышении стоимости проезда. Она не подтвердилась.

Напомним, что накануне водителям автобусов в Балахне не дали выйти в рейсы из-за несогласия с новыми графиками и отменой льгот пенсионерам. Сообщалось, что на маршруты вышли нижегородские водители.

В ходе проверки информации выяснилось, что на данных маршрутах действительно работают другие автобусы, но сбоя в работе не наблюдается, графики движения соблюдены.

Руководители ООО "РБиК" и ООО "Гранд" пояснили, что работникам были озвучены новые условия труда, с которыми те не согласились. Условия труда планируется изменить в связи с тем, что предприятия готовы полностью перейти на оплату проезда в автобусах по безналичному расчету.

12 августа договоренность между руководством предприятия и трудовым коллективом достигнута, в дальнейшем изменения в графиках работы и порядке оплаты труда водителей и кондукторов будет проходить под контролем прокуратуры.

Кроме того, накануне министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что забастовка произошла из-за того, что "предприятием был ужесточен контроль над оплатой проезда пассажиров и работой АСОП, так как неоднократно поступали жалобы от жителей, что кондукторы и водители не хотят проводить оплату через валидатор автоматической системы оплаты проезда. 

Отметим также, 13 августа стало известно, что Вадим Власов уволен с должности министра транспорта Нижегородской области по собственному желанию. Причины ухода не уточняются.

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