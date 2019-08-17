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Происшествия

Поиск пятилетней Зарины Авгоновой продолжается: волонтеры просят прислать записи с видеорегистраторов

19 августа 2019 09:21  [890] Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры просят водителей прислать записи с видеорегистраторов для поиска пропавшей днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенскиого района Нижегородской области пятилетней Зарины Авгоновой. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

"Вниманию водителей! Если Вы ехали 18.08.2019 г. с 13:00 до 20:00 по трассе Дивеево-Сатис-Аламасово-Сарминский Майдан-Вознесенское либо Вознесенское-Куриха-Степановка, просьба прислать записи на почту knopka_42@mail.ru", - говорится в сообщении.

Девочка пропала, уйдя из дома в лес около 14:00. Пользователи соцсети в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" предположили, что девочка пошла в лес вслед за бабушкой.

К волонтерам ближе к ночи присоединились бойцы Росгвардии. Всего на поиск Зарины направлено 50 военных.

По данным на 09:00 19 августа девочку не нашли.

Напомним, что в Нижегородской области больше года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Ребенка не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка также вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

В конце июля поиск Маши Ложкаревой усилили по просьбе следственных органов.

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