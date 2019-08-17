Бумажные полотенца Z и V сложения: особенности

Бумажные полотенца в настоящее время используются повсеместно. Они обеспечивают удобство и упрощают многие процессы. Бумажные полотенца могут отличаться по широкому ряду показателей, но прежде они выделяются алгоритмом формирования листов бумаги. Таковые могут быть Z или V сложения. В этом случае наименования символизируют сам принцип. Каталог бумажных полотенец z сложения собственного производства представлен на сайте nrb-land.ru.

Полотенца Z сложения сформированы зигзагами. Формат сходный с указанной буквой английского алфавита. В этом случае каждый отрезок вкладывается в другой так, что при вытягивании первого, за ним идёт последующий. Здесь присутствует некоторая особенность и закономерность: ширина комплекта полотенец приравнивается к трети ширины одного изделия из бумаги.

Диспенсеры, которые созданы для нужд изделий Z сложения, выделятся свои компактными размерами. Это обстоятельство импонирует многим. Они подходят для помещений с любыми габаритами. Кроме того, расход бумаги в этом случае будет оптимален. Это достигается благодаря последовательности выхода листов друг за другом.

Полотенца V сложения также имеют ряд характерных особенностей. Таковые не поместятся в диспенсер для изделий Z сложения даже при большом желании. Однако обратной зависимости нет. При этом, если применять полотенца Z сложения в устройстве, предназначенном для полотенец V сложения, то экономичность расхода обеспечить не удастся.

Бумажные изделия просто будут выпадать либо вытягиваться по несколько штук. Вряд ли такой вариант кому-то придётся по вкусу. Полотенца V-сложения банально свернуты пополам. Стоит лишь присмотреться к таковым, чтобы понять, что они напоминают букву V, но перевернутую. В этом случае каждый лист также тянет друг за другом последующий. При этом ширина комплекта полотенец приравнивается к половине ширины одного изделия. Таки образом, требуется диспенсер заданной толщины.

Выбор в пользу того или иного варианта – это исключительно личное дело каждого. При этом полотенца Z сложения пользуются большим спросом.

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