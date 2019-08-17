Мошенники под видом нижегородских волонтеров пытаются наживиться на ситуации с пропавшей сутки назад пятилетней девочкой Происшествия

Мошенники публикуют номера банковских карт, которые якобы принадлежат нижегородским волонтерам и куда могут перевести деньги желающие помочь в поисках пропавшей днем 18 августа пятилетней Зарины Авгоновой. Информация о мошенниках опубликована на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Несколько пользователей соцсети в комментариях к публикации, где волонтеры объявили сбор на поиск девочки, сообщали, что хотят перевести деньги и просили сказать номер банковской карты. В этих же комментариях другие пользователи указывают номера карт якобы поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Однако представители "Волонтера" тут же указывают, что это обман и предупреждают желающих помочь о мошенниках и о том, что номер карты могут опубликовать только представители поисково-спасательного отряда "Волонтер", где на аватарке логотип группы.

Напомним, что пятилетняя Зарина Авгонова ушла из дома, который расположен в поселке Степановка Вознесенского района, примерно в 14:00 18 августа. Изначально ребенка начали искать волонтеры, ближе к ночи к добровольцам присоединились бойцы Росгвардии.

По данным на 14:00 19 августа поиск девочки продолжается.

Рост Зарины составляет 110 см, она худощавого телосложения, у девочки светло-русые волосы до плеч и чёрные глаза. Одет ребенок в бело-серую водолазку с капюшоном, тёмно-синие колготки и красные сапоги.

Напомним, что в Нижегородской области с августа прошлого года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Она пропала 20 августа после того, как вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками. В конце июля волонтеры усилили поиск Маши Ложкаревой по просьбе следственных органов. "Следственный комитет РФ просит помощи в поиске. Появились новые задачи. Это очень важно для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.