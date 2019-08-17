Иван Носков поблагодарил дзержинских волонтеров за участие в поиске Зарины Авгоновой Общество

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков поблагодарил волонтеров, которые вместе с другими участвовали в поиске пропавшей в лесу Зарины Авгоновой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 23 августа 2019 года.

Благодарственные письма вручили в ходе оперативного совещания.

Глава города поблагодарил дзержинских волонтёров за их усилия в этой благородной миссии, пожелал успехов в сложной, но такой важной работе.

Агентство также сообщило, что 23 августа девочку перевели из реанимации в обычное отделение.

Напомним, Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести".

Девочка больше трех суток провела в лесу. Первую медицинскую помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы.