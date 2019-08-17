Иван Носков поблагодарил дзержинских волонтеров за участие в поиске Зарины Авгоновой

Фото:
Глава Дзержинска Иван Носков поблагодарил волонтеров, которые вместе с другими участвовали в поиске пропавшей в лесу Зарины Авгоновой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 23 августа 2019 года.
Благодарственные письма вручили в ходе оперативного совещания.
Глава города поблагодарил дзержинских волонтёров за их усилия в этой благородной миссии, пожелал успехов в сложной, но такой важной работе.
Агентство также сообщило, что 23 августа девочку перевели из реанимации в обычное отделение.
Напомним, Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести".
Девочка больше трех суток провела в лесу. Первую медицинскую помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+