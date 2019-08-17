Руководителей двух нижегородских МУП оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную

Фото:
Руководителей двух нижегородских муниципальных предприятий (МУП) оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Речь идет о предприятиях, которые входят в перечень организаций, где отбывают наказание осужденные к исправительным работам граждане. Установлено, что руководители двух таких предприятий отказали одной осужденной в трудоустройстве якобы из-за "отсутствия вакансий".
Отказ в трудоустройстве является нарушением КоАП "Неисполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления". В связи с этим руководителей предприятий оштрафовали.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+