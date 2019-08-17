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Общество

Руководителей двух нижегородских МУП оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную

26 августа 2019 12:52  [115] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководителей двух нижегородских муниципальных предприятий (МУП) оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о предприятиях, которые входят в перечень организаций, где отбывают наказание осужденные к исправительным работам граждане. Установлено, что руководители двух таких предприятий отказали одной осужденной в трудоустройстве якобы из-за "отсутствия вакансий".

Отказ в трудоустройстве является нарушением КоАП "Неисполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления". В связи с этим руководителей предприятий оштрафовали.

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