Руководителей двух нижегородских МУП оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководителей двух нижегородских муниципальных предприятий (МУП) оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о предприятиях, которые входят в перечень организаций, где отбывают наказание осужденные к исправительным работам граждане. Установлено, что руководители двух таких предприятий отказали одной осужденной в трудоустройстве якобы из-за "отсутствия вакансий".

Отказ в трудоустройстве является нарушением КоАП "Неисполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления". В связи с этим руководителей предприятий оштрафовали.