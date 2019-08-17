Газификация р.б.Ветлужский состоялась в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Газификация рабочего поселка Ветлужский состоялась в Краснобаковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Теперь в поселке к газу могут подключится более двух тысяч домов и квартир.

Как сообщает пресс-служба, газификация шла в несколько этапов: в 2014 году было построено 12,9 км газовых сетей, в 2017 году - еще 13,3 км. В 2019 году в поселке появилось еще 30,3 км сетей.

Всего в рамках газификации в р.б.Ветлужский было построено 56,6 км газовых сетей. Общая стоимость строительства составила 173, 2 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с населением поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области проработать вопрос газификации Ветлужского района.

В пресс-службе сообщили также, что президент РФ Владимир Путин назвал газификацию приоритетным направлением программы по улучшению качества жизни населения.