Денис Цветков уволен с должности директора нижегородского ГУАД Политика

Денис Цветков Фото: С сайта ГУАД

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Денис Цветков уволен с должности директора нижегородского ГКУ "Главное управление автомобильных дорог" (ГУАД). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Решение об увольнении принято 26 августа. Исполняющим обязанности директора ГУАД назначен первый заместитель руководителя Денис Смородин.

Напомним, в июне этого года в отношении Дениса Цветкова прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе совместной с УФСБ проверки были выявлены нарушения, связанные с незаконным отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 млн рублей.

Так, в октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии.

Расследование уголовного дела продолжается.