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Общество

Пятилетнюю Зарину Авгонову, три дня блуждавшую в лесу, выписали из больницы

30 августа 2019 13:35  [52] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая потерялась в нижегородском лесу и провела там трое суток, после чего ребенка поместили в больницу, сейчас выписали из медицинского учреждения. Об этом 30 августа сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Девочку выписали сегодня под наблюдение участкового врача.

Напомним, что Зарина ушла и пропала в лесу 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00. Ребенка удалось найти в буреломе поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести".

Девочку госпитализировали в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу, поместив в реанимацию, но первичную помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы. Они ликвидировали обезвоживание, изменения ферментов и уровня сахара в крови, вызванные обезвоживанием и стрессовым состоянием.

Из реанимации Зарину перевели в обычное отделение 23 августа.

Сегодня, 30 августа, в минздраве сообщили, что ребенка выписали из лечебного учреждения. В министерстве добавили, что главный врач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников оценивает состояние девочки как удовлетворительное.

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