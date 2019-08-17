Пятилетнюю Зарину Авгонову, три дня блуждавшую в лесу, выписали из больницы

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Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая потерялась в нижегородском лесу и провела там трое суток, после чего ребенка поместили в больницу, сейчас выписали из медицинского учреждения. Об этом 30 августа сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Девочку выписали сегодня под наблюдение участкового врача.
Напомним, что Зарина ушла и пропала в лесу 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00. Ребенка удалось найти в буреломе поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести".
Девочку госпитализировали в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу, поместив в реанимацию, но первичную помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы. Они ликвидировали обезвоживание, изменения ферментов и уровня сахара в крови, вызванные обезвоживанием и стрессовым состоянием.
Из реанимации Зарину перевели в обычное отделение 23 августа.
Сегодня, 30 августа, в минздраве сообщили, что ребенка выписали из лечебного учреждения. В министерстве добавили, что главный врач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников оценивает состояние девочки как удовлетворительное.
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