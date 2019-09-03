Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова в ходе инспекции готовности учреждения.

"В настоящее время родители проходят со своими детьми медицинские осмотры, формируются группы. Детский сад готов на адаптационный период принимать воспитанников для того, чтобы они постепенно могли вливаться в образовательную деятельность", – отметила Елена Платонова.

Детей начнут принимать в середине сентября

Новый садик рассчитан на 320 детей. По словам заведующей 2 корпуса детского сада №130 в ЖК "Цветы" Елены Воробьевой, на сегодняшний день педагогический состав практически полностью сформирован.

"Родители начали получать путевки, в частности, у нас приемные дни: понедельник, среда. Детей мы планируем начать принимать в середине сентября", – рассказала заведующая детсада.

Ранее глава города Владимир Панов дал поручение открыть детский сад к 1 сентября.

Напомним, подрядчика детсада в ЖК "Цветы" оштрафовали на 27,5 млн рублей за нарушение сроков строительства объекта. Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года, потом весной этого года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. В связи с этим прокуратура возбудила дела об административной ответственности по итогам которых подрядчика оштрафовали на 27,5 млн рублей; а гендиректора компании-подрядчика дисквалифицировали на шесть месяцев.

Стоимость строительства объекта согласно муниципальному контракту составляет 256 млн рублей. Работы выполняет ООО "Грэйдстрой". Контракт был заключен в июле 2018 года.

СПРАВКА:

ООО "Грэйдстрой" зарегистрировано в Дзержинске в 2013 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Денис Юрьевич Балыбин. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Добавим, что школу в микрорайоне "Цветы" планируют построить в декабре 2019 года.