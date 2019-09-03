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Общество

Нижегородские стоматологи оказывали несуществующие услуги

06 сентября 2019 11:10  [112] Общество

Нижегородские стоматологи оказывали несуществующие услуг. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, пресечены незаконные действия стоматологий по хищению бюджетных средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Установлено, что двумя стоматологиями Нижнего Новгорода допущены факты незаконного внесения записей об оказании медицинских услуг гражданам, что повлекло к незаконному получению средств бюджета, причинен материальный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями в адрес медицинских организаций внесены предоставления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отдел полиции было направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании, после чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Ранее, ТФОМС Нижегородской области провел исследование. Выяснилось, количество вылеченных зубов, которое частные медицинские клиники предъявляют к оплате в страховые организации, и то количество зубов, которое подтверждают пациенты, отличается друг от друга в разы.

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