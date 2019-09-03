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Происшествия

Финал велофестиваля "Движение в спорт" состоится в Кстове 7 сентября

06 сентября 2019 11:45  [73] Происшествия

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Финал первого регионального велофестиваля "Движение в спорт" состоится в Кстове 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В пресс-службе пояснили, что фестиваль организован по инициативе депутата Госдумы РФ Дмитрия Сватковского.

В финале фестиваля примут участие семейные команды, занявшие первые места по итогам проведения полуфинальных мероприятий. Полуфиналы состоялись в августе в Спасском, Пильнинском, Княгининском, Большеболдинском районах и городе Кстове.

Победителями полуфиналов стали семья Недошитовых (Спасский район), семья Кучумовых (Сергачский район), семья Колесниковых (Большемурашкинский район), семья Зеленкиных (Кстовский район) и семья Шестковых (Большеболдинский район).

Как подчеркнул Дмитрий Сватковский, фестиваль ориентирован, в первую очередь, на популяризацию здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, и рассчитан на самую широкую аудиторию.

"Для нас главный результат фестиваля - это не призы и места, а улыбки детей и взрослых, сплочение семей и хорошее настроение для нижегородцев. Я приглашаю всех принять участие в финале фестиваля в Кстове: детей и взрослых, подростков и старшее поколение, велосипедистов и тех, у кого нет двухколесного друга. Приходите, а лучше приезжайте семьями, большими компаниями, парами или по одному", - сказал Дмитрий Сватковский.

Кроме того, в день финала фестиваля состоятся конкурсы "Самый медленный велосипедист" и "Сюрпляс". Пришедших на площадь Мира ждут заезды на трехколесных велосипедах для самых маленьких, катание на двухместных велосипедах, лазер-ган, вело-триал шоу, концертная программа, творческие мастер-классы, конкурсы "Езда змейкой" и "Велосипед-канатоходец", а также подведение итогов конкурса на лучший логотип "Фестиваля мороженого", также прошедшего этим летом по инициативе Дмитрия Сватковского.

В пресс-службе добавили, что в полуфинале каждый район был представлен командами-семьями (папа, мама и ребенок 11-14 лет). Каждый участник команды стартовал по отдельности: мужской заезд составлял дистанцию 3 км, женский – 2 км, детский – 500 метров. Победитель в каждом заезде определялся по времени. По окончании всех заездов время участников команды-семьи суммировалось (таким образом, окончательный результат команды – это общее время прохождения дистанции папы, мамы и ребенка).

Всего в фестивале приняли участие жители 13 районов Нижегородской области: Воротынского, Лысковского, Спасского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Княгининского, Большеболдинского, Гагинского, Сеченовского и Кстовского районов, а также Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода.

Велофестиваль проходит при поддержке администраций соответствующих районов Нижегородской области и ООО "СИБУР Холдинг". Победители получат ценные призы, а лучшие в спортивных активностях – памятные сувениры.

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