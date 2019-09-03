Работу МБУ "Инженерно-экологическая служба" обсудили депутаты комитета Гордумы Дзержинска Общество

Работу МБУ "Инженерно-экологическая служба" обсудили депутаты комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике Гордумы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В целом депутаты комитета рассмотрели два вопроса, но наиболее серьезные дебаты вызвал отчёт городской контрольно-счетной палаты (КСП) о результатах проверки законности и обоснованности расходования субсидий, выделяемых в 2017-2018 гг МБУ "Инженерно-экологическая служба города Дзержинска".

По словам председателя КСП Эльвиры Топко, предприятие работало неэффективно, деньги расходовались с нарушением, допускалось оформление в один день и в одно время на одного водителя два путевых листа на разные автотранспортные средства, выявился значительный перерасход бензина.

Как пояснил депутат Денис Савинов, данную проверку депутаты инициировали, чтобы понять, чем занимается данный МУП.

"Мы всё время выделяли предприятию деньги, голосовали за это, а результата, в итоге, не было, - сказал депутат. – Хотелось бы, чтобы руководители администрации более жестко контролировали директоров МУПов".

Новый директор предприятия Андрей Воробьев, который заступил в должность несколько дней назад, рассказал, что в самое ближайшее время будет пересмотрено штатное расписание: введены новые должности – работники леса, сокращено количество аналитиков, разработан план по развитию внебюджетной деятельности.

В итоге члены комитета поручили администрации к следующему заседанию представить программу развития МБУ "Инженерно-экологическая служба".

"Депутаты хотели бы видеть данную службу эффективной. Она должна приносить пользу городу", - подытожил председатель комитета Алексей Сенин.

Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в бюджет текущего года и плановый период 2020-2021 годов и решили вынести этот вопрос на ближайшее заседание городской Думы.