Бюджет Нижегородской области за 8 месяцев исполнен с профицитом в 9,6 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Бюджет Нижегородской области за 8 месяцев 2019 года исполнен с профицитом в 9,6 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Доходы областного бюджета за январь-август получены в объеме 111,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 96,5 млрд рублей, что на 12% или на 10,3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 101,6 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет области за 8 месяцев поступило 131,8 млрд рублей доходов, что на 9,6% или на 11,5 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 121,7 млрд рублей.

Напомним, что за полугодие областной бюджет также исполнен с профицитом. Сумма доходов превышала расходы на 5,7 млрд рублей. Напомним также, что изначально бюджет на 2019 год 533424##утверждался## сбалансированным с доходами и расходами в размере 165,6 млрд рублей.

В начале сентября сообщалось, что Нижегородская область за 8 месяцев снизила госдолг на 14,2 млрд рублей или на 19%. На 1 сентября сумма госдолга составляет 60,8 млрд рублей. Снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также из-за сокращения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

В конце августа параметры бюджета Нижегородской области на 2019 год были увеличены на 3,3 млрд рублей.