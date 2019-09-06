Сотрудники МЧС получили госнаграды за ликвидацию взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники Специального управления ФПС № 38 МЧС России получили госнаградыза ликвидацию последствий взрыва на заводе им. Я.М. Свердлова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Указом президента Российской Федерации от 26 августа 2019 года № 398 медалью "За отвагу на пожаре" награждены:

- Андосов Игорь Валерьевич, старший прапорщик внутренней службы;

- Грешнов Александр Михайлович, старшина внутренней службы;

- Ерохин Василий Юрьевич, майор внутренней службы;

- Жаднов Александр Сергеевич, полковник внутренней службы;

- Иванов Денис Александрович, майор внутренней службы;

- Максимов Евгений Сергеевич, прапорщик внутренней службы;

- Милованов Кирилл Григорьевич, сержант внутренней службы;

- Чахлов Максим Викторович, подполковник внутренней службы;

- Чинаев Павел Геннадьевич, майор внутренней службы.

Несмотря на угрозу повторного взрыва, они находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Времени на долгие раздумья не было. В такой ситуации каждый пожарный понимал, что его замена невозможна, нанесет вред координации действий подразделений и не покидал боевой пост до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Грамотные и своевременные действия сотрудников специального отдела не позволили огню перекинуться на помещения, в которых находились специзделия. При этом было спасено 4 человека, эвакуировано из опасной зоны 39 человек.

Напомним, 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги. Позднее сапёры обнаружили 164 мины.