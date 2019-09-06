Нижегородская администрация разместила аукцион на приобретение в лизинг 56 автобусов Экономика

Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода разместил аукцион на приобретение в лизинг 56 автобусов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Планируется закупить 56 новых низкопольных автобусов в МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) №1 (ул. Кима, 335) . Торги назначены на 26 сентября, а сами автобусы поставить в автопарк до 30 октября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса обойдется в сумму почти 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что НПАТ планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. Поставка будет разделена на два этапа – в сентябре и ноябре. Договор лизинга будет заключен на семь лет до 2026 года.

Напомним, в 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.