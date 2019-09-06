Агентство Moody’s подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка Экономика

Фото: ПАО "НБД-Банк"

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало обновленное кредитное мнение, в соответствии с которым НБД-Банку подтвержден долгосрочный депозитный рейтинг по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Специалисты рейтингового агентства отмечают положительную динамику качества кредитного портфеля, устойчивый запас ликвидности, стабильную и диверсифицированную базу депозитного финансирования.

"Рейтинговое агентство Moody’s является одним из самых авторитетных и уважаемых международных рейтинговых агентств. Опубликованное кредитное мнение подтверждает стабильный прогноз НБД-Банка по долгосрочным рейтингам, что говорит о надежности НБД-Банка, а также о сильных позициях банка в рамках выбранной стратегии развития", – сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Напомним, в соответствии с Российским стандартом бухгалтерского учета за 6 месяцев 2019 года кредитный портфель НБД-Банка вырос на 14,6% до 12,5 млрд рублей, объем выданных кредитов составил более 13,5 млрд рублей. Капитал вырос на 6,6% и на конец полугодия составил 4,66 млрд рублей. Достаточность капитала – один из самых существенных показателей – составила 20,4% при минимальном нормативе Центрального Банка РФ - 8%. Ликвидные активы банка по итогам полугодия составили 7,1 млрд рублей.

За 6 месяцев НБД-Банк выставил аккредитивов на 103 млн рублей и предоставил банковских гарантий на 1,5 млрд рублей. Примерно на 17% вырос объем лизинговых операций. Депозитный портфель банка с начала года увеличился на 33 млн рублей до 11,3 млрд рублей. За 6 месяцев НБД-Банк получил 351 млн рублей чистой прибыли, улучшив результат аналогичного периода прошлого года на 21 млн рублей.