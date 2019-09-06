Отходы производства вместо белья: нижегородка стала жертвой мошенников Общество

Нижегородка стала жертвой мошенников при покупке товаров в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 10 сентября 2019 года.

Придя в полицию, 44-летняя жительница Приокского района пояснила, что нашла объявление в сети Интернет о продаже постельного белья. Договорившись о покупке, заявительница пришла за посылкой и обнаружила, что злоумышленник подложил три подушки с отходами швейного производства вместо качественного белья. За товар она заплатила 4 800 рублей.



Также в полицию обратился 51-летний мужчина с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников. Потерпевший рассказал, что увидел на сайте в сети Интернет объявление о продаже сотового телефона. Мужчина связался с продавцом по указанному номеру и договорился о покупке гаджета. Заявитель, предварительно заплатив за покупку, пришел за товаром в почтовое отделение и увидел, что вместо мобильного телефона продавец прислал ему парфюмерное средство. Ущерб составил почти 5 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, 15 жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода оказались жертвами мошенничества. Руководство "финансовой пирамиды" незаконно завладело средствами на сумму более 25 млн рублей.

Также часто люди попадаются на удочку мошенников при покупке турпутевок. В этом месяце в Москве арестовали жительницу Нижегородской области, которая продала 85 несуществующих туристических путевок. До этого нижегородец заработал 3,2 млн рублей также на несуществующих турпутевках.